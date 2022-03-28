На Закарпатті через підпал трави загинули 2 людини

У неділю, 28 березня, при спалюванні сухостою загинули 2 людини. Трагічні випадки сталися в селі Берегуйфалу Берегівського району та у селі Ключарки на Мукачівщині.

Тим часом українці продовжують палити суху траву, навіть не розуміючи, що це загрожує їхньому здоров'ю та життю.

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Загалом з початку місяця пожежі, які виникли внаслідок паління сухостою, забрали життя 8 громадян.

Тож ми пропонуємо вам поставити собі запитання: чи воно того варте? Невже треба ризикувати життям заради того, аби якнайшвидше почистити ділянку від сухої рослинності?

– написали в ДСНС.

Варто знати! Спалювання сухої трави карається як адміністративно, так і кримінально. Щонайменше паліям сухої трави загрожує штраф у розмірі від 3 до 7 тисяч гривень.

Якщо ви побачили, що горить трава – не будьте байдужими. Телефонуйте на 101, якщо стали свідком пожежі, а якщо зафіксували сам підпал, то повідомте у 102.

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