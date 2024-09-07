Встиг підпалити дитячий візочок: поліцейський отримав опіки, коли рятував дитину від батька

У Закарпатській області поліцейський врятував дитину від агресивного батька. Під час операції правоохоронець отримав опіки.

Працівник поліції зазнав опіків на руках та ногах. Однак агресивного зловмисника, на щастя, вдалося затримати.

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Подробиці інциденту

У поліції повідомили, що через ревнощі до дружини чоловік погрожував підпалити себе, а також будинок, у якому проживають ще кілька сімей.

Коли наряд поліції прибув на місце події, то порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон та відкрив вентиль на ньому. У цей момент поруч з чоловіком перебував його малолітній син.

Поки один з поліцейських вів перемовини, інший, 21-річний правоохоронець, обійшов будинок та зміг вихопити газовий балон і відштовхнути його на безпечну для інших людей відстань. Однак в цей момент відбулося загоряння, в результаті якого працівник поліції отримав опіки рук та ніг,

– повідомили у поліції.

Під час цієї події ніхто з цивільних людей не постраждав.

Як затримували агресивного батька: дивіться відео

Нагадаємо, що тим часом в Одесі розшукують невідомого, який здійснив постріли у бік перехожого.