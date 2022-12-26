Загубилися в горах: на Закарпатті прикордонники з України та Румунії розшукують 4 чоловіків

На Закарпатті українські прикордонники разом з румунськими колегами розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися в горах. Пошукові роботи ускладнуюються через погану видимість та високий шар снігу.

Чотирьох чоловіків, які загубилися в горах, прикордонники України та Румунії розшукують з 25 грудня. Детальніше розповідає 24 канал.

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Четверо чоловіків загубилися в горах на Закарпатті

У районі гори Піп Іван Мармароський 25 грудня румунські прикордонники затримали двох українців, які незаконно перетнули кордон. Затримані розповіли, що разом з ними було ще четверо чоловіків, які зникли з поля зору.

Наші прикордонники разом з румунськими колегами негайно організували пошукові заходи. Вони тривають і досі. До роботи також залучили гелікоптери по обидва боки кордону.

Пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки,

– зазначили в Держприкордонслужбі України.

Прикордонники застерігають усіх охочих утриматися від походів у високогір'я, аби не наражатися на небезпеку.

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На Закарпатті шукають підлітка, який зник під час сплаву по річці

20 грудня на Закарпатті зник 17-річний хлопець. Відомо, що підліток впав у воду. У той день він разом з другом плавав гірською річкою на саморобному плавзасобі неподалік від селища Вишково Хустського району. Раптом щось пішло не так і юнаки опинились у Тисі. Один з хлопців зміг вибратися на берег, натомість інший – зник.

Рятувальники розпочали пошуки 21 грудня. Вони вже обстежили дно на відстані близько 2 кілометрів вниз по течії. Однак, хлопця не знайшли. Пошукові роботи тривають.