Введуть додаткові обмеження: на Закарпатті на карантин відправлятимуть окремі громади

На Закарпатті вирішили, що запроваджуватимуть карантин вибірково в окремих громадах. Наразі місцева комісія з ТЕБ та НС заявила, що в 5 громадах мають посилити обмежувальні заходи. Проте які саме – не повідомляють.

Про це під час брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Він зазначив, що обмеження запроваджуватимуть залежно від кількості хворих на коронавірус.

До теми Великдень у карантин: у МОЗ розповіли про обмеження, які можуть діяти

Що відомо про додаткові обмеження

Чиновник звернувся до підприємців, щоб ті в першу чергудотримувались епідеміологічних обмежень.

Наше з вами спільне завдання – перебувати у жовтій зоні якнайдовше, адже це наша з вами можливість жити у кращих умовах,

– додав Полосков.

Він також додав, що у всіх "має бути нульова толерантність до порушень – заради того, щоб зберегти життя та здоров'я людей".

Карантин на Закарпатті: коротко

11 квітня Закарпатська область вийшла з червоної зони – одразу перейшла в жовту.

Максимальні обмеження почали діяти з 8 березня.

Укрзалізниця призупиняла рух потягів, проте поновила їх.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу