Введуть додаткові обмеження: на Закарпатті на карантин відправлятимуть окремі громади

На Закарпатті вирішили, що запроваджуватимуть карантин вибірково в окремих громадах. Наразі місцева комісія з ТЕБ та НС заявила, що в 5 громадах мають посилити обмежувальні заходи. Проте які саме – не повідомляють.
Джерело:Закарпатська ОДА
Про це під час брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Він зазначив, що обмеження запроваджуватимуть залежно від кількості хворих на коронавірус.
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Що відомо про додаткові обмеження
Чиновник звернувся до підприємців, щоб ті в першу чергудотримувались епідеміологічних обмежень.
Наше з вами спільне завдання – перебувати у жовтій зоні якнайдовше, адже це наша з вами можливість жити у кращих умовах,
– додав Полосков.
Він також додав, що у всіх "має бути нульова толерантність до порушень – заради того, щоб зберегти життя та здоров'я людей".
Карантин на Закарпатті: коротко
- 11 квітня Закарпатська область вийшла з червоної зони – одразу перейшла в жовту.
- Максимальні обмеження почали діяти з 8 березня.
- Укрзалізниця призупиняла рух потягів, проте поновила їх.