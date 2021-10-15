На Закарпатті авто врізалося в евакуатор і загорілося: четверо людей загинули
15 жовтня 2021 , 10:05Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Закарпатській області легковий автомобіль врізався в припаркований евакуатор. Унаслідок зіткнення загинули 4 осіб, ще одна людина постраждала.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 04:17 ночі на автодорозі у селі Великі Лучки Мукачівського району. Про це повідомили у ДСНС.
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Водій Renault Logan допустив зіткнення з припаркованим евакуатором "ГАЗель" з подальшим загорянням легкового автомобіля,
– зазначили рятувальники.
Унаслідок ДТП:
- загинули водій та 3 пасажири легковика;
- травмовано водія евакуатора;.
Чоловіка з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.
На Закарпатті авто врізалося в евакуатор / Фото ДСНС, "Увага Радар"
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