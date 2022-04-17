На Закарпатті переправники ухилянтів відстежували рух прикордонників тепловізором

На Закарпатті розвідка СБУ спільно з прикордонниками викрила групу осіб, яка незаконного переправляла ухилянтів від призову через державний кордон. Для цього порушники використовували тепловізор.

Слідчі встановили, що за допомогою надувного човна зловмисники системно переправляли через річку за кордон чоловіків призовного віку.

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Для цього ділки використовували тепловізор, щоб відстежувати пересування прикордонників. Вартість своїх послуг фігуранти оцінили у 5 – 6 тисяч євро з одного ухилянта.

У межах кримінального провадження правоохоронці затримали організатора схеми та двох його посібників.

СБУ та прикордонники зловили ухилянтів: дивіться відео



До слова, в Одеській області прикордонники, поліцейські та територіальна оборона затримали 26-річного чоловіка в жіночому одязі, який хотів перетнути кордон. Він планував потрапити до Молдови. Цікаво, що з собою він також мав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

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