На Закарпатті розікрали 1,5 мільйона гривень на будівництві COVID-відділення

СБУ викрила схему розкрадання державних грошей, які виділили на будівництво відділення для хворих на коронавірус. Зловмиснику вже повідомили про підозру.

Деталі схеми на Закарпатті

Вартість інфраструктурного проєкту становила понад 10 мільйонів гривень. З цієї суми учасники оборудки привласнили понад 1,5 мільйона.

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У 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об'єкту. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19.

Організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість. Насправді деякі з них були виконані лише на папері.



На Закарпатті СБУ викрила схему розкрадання бюджетних грошей

Директору фірми-підрядника повідомили про підозри за 2 статтями:

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

службове підроблення.

Правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.