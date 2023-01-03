Хоч на календарі зима: на Закарпатті розцвіли підсніжники

Зима цього року не перестає дивувати теплом. На Закарпатті через теплу погоду почали розпускатися підсніжники.

У мережі публікують світлини з підсніжниками, які розпустилися на самісінький Новий рік. Однак в регіоні розквітають не лише підсніжники.

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Не зовсім зимовий січень

Мешканець міста Свалява на Закарпатті опублікував фото підсніжників, зроблене у перший день 2023 року. На світлині видно, як розпускаються квіти, які зазвичай з'являються на початку весни. Це ще одне свідчення того, що зима у нас не типова. Природа, вочевидь, на нашому боці, адже пропагандисти місяцями намагалися залякати нас холодною зимою.



Новорічні підсніжники у Сваляві / Фото Йожефа Молнара

Напередодні ми вже повідомляли про те, що в Ужгороді та Мукачеві також зацвіли сакури. Ці дерева також зацвіли й у Києві. В Одесі також через тепло починають розпускатися бруньки на деревах.



На Закарпатті – весна / Фото з соцмереж

У перший день 2023 року в Україні зафіксували низку температурних та метеорологічних рекордів – температура повітря подекуди сягнула показників квітня. На Заході України місцями Укргідрометцентр зафіксував +20 градусів тепла 1 січня.

Однак в Україну йдуть похолодання та дощі. Найхолодніше буде 7 та 8 січня – на Півночі, Півдні та Сході України будуть сильні морози, подекуди до -18 градусів.