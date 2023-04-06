На Закарпатті блогерка вимагала "відокремити" область від України: втрутилась СБУ

У мережі деякі зрадники поширюють сепаратистські заклики. Служба безпеки вкотре викрила мешканку Закарпаття, яка агітувала за відокремлення області від України.

Жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку у Закарпатській області. Наразі триває розслідування.

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На Закарпатті блогерка вимагала "відокремити" область

Так, слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження стосовно мешканки Закарпаття, яка агітувала у соцмережах та закликала підготувати петицію стосовно "необхідності" відокремлення Закарпаття зі складу України. Про це вона заявляла у своєму відеозверненні.

Фігурантка "розганяла" ворожі наративи, в яких ображала почуття українців, вдавалася до зневажливих висловлювань на їхню адресу,

– зазначили правоохоронці.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження і проводять всі необхідні дії, щоб зрадниця України відповіла за свої висловлювання перед законом.



Блогерка, яка вимагала "відокремлення" Закарпаття / фото СБУ

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