На Закарпатті стався землетрус: епіцентр був неподалік Ужгорода

У Закарпатській області орієнтовно за 20 кілометрів від Ужгорода стався землетрус. Його магнітуда сягала 2,2.

Землетрус зафіксували орієнтовно о 16:43 у вівторок, 15 серпня. Спеціалісти пояснили до яких землетрусів він належить.

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Що відомо про землетрус на Закарпатті

10 серпня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус,

– заявили фахівці.

Вони також озвучили параметри поштовхів. Зокрема, вони були:

у районі Ужгорода, а саме за 23 кілометри на схід від обласного центру;

на глибині 3 кілометри.

Однак у Головному центрі спеціального контролю пояснили, що за класифікацією землетрусів він належить до невідчутних.

Спеціалісти пригадали, що останній зареєстрований землетрус в регіоні був 10 серпня 2022 року з магнітудою 2,4.

Вчені представили перший в історії метод прогнозування землетрусів

Сейсмологи вважають, що дані глобальної системи позиціонування (GPS) можуть допомогти виявити ознаки землетрусу за дві години до початку відчутних поштовхів. Це може дати час для того, щоб попередити людей та зменшити кількість ймовірних жертв.

Спрогнозувати землетрус можуть спробувати тому, що згідно з даними GPS-даних, за дві години до початку землетрусів горизонтальні рухи ґрунту прискорювалися за експонентою, що відповідає "повільному ковзанню розломом". Тоді ґрунт рухається без утворення сейсмічних хвиль або поштовхів. Детальніше про пояснення вчених – читайте за посиланням.