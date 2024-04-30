"Такі ж громадяни України, як і інші": у ТЦК прокоментували мобілізацію водіїв фур

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України звинуватила ТЦК у примусовій мобілізації її водіїв. Там уже відреагували на подібні заяви.

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України звинуватила працівників ТЦК та СП у незаконному затриманні та мобілізації кількох водіїв вантажівок на КПП у Нижніх Воротах на Закарпатті. Наразі у центрі комплектування та соцпідтримки відреагували.

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Такі ж громадяни як і інші

У Закарпатському центрі комплектування та соцпідтримки відповіли, що у мобілізованих водіїв не було при собі військово-облікових документів з позначкою про відстрочку від мобілізації, а система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком.

Водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші. Під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що в таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів.

За їхніми словами, якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з позначки, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Або ж потрібна позначка про зняття з військового обліку чи документ про належним чином оформлене бронювання.

"Проти нашої держави триває повномасштабна агресія, і перемогти ми можемо тільки об’єднавшись і спрямувавши всі свої зусилля на боротьбу. Закликаємо громадян самостійно і вчасно оновлювати свої військо-облікові дані", – наголосили в ТЦК.

Детальніше про звинувачення від перевізників

Як йдеться у зверненні Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, водіїв вантажівок, які везли товари з Європи, примусово мобілізували 24 квітня.

Працівники РТЦК на посту ДАІ "Нижні Ворота" незаконно затримали водіїв кількох вантажівок і примусово доставили до приміщення відповідного відділу РТЦК, де швидко мобілізували й направили для проходження військової служби до військових частин. Майно транспортного засобу, вантаж залишено в небезпеці й без нагляду,

– зазначили в асоціації.

Перевізники стверджують, що працівники Мукачівського районного центру комплектування і соцпідтримки зокрема мобілізували до однієї з військових частин Чернігівської області 41-річного водія ТОВ "Шаль" Андрія Лісовського.