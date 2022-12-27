На Закарпатті львів'янин зірвався в ущелину: дивом врятувало дерево

Турист зі Львова на Закарпатті зірвався зі скелі в ущелину. На щастя, під час падіння чоловік зачепився за дерево.

Інцидент трапився близько 16:30 26 грудня на горі Високий Камінь, що на Мукачівщині. Чоловіка за допомогою мотузок витягли рятувальники.

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Львів'янин зірвався зі скелі

Група з з чотирьох людей успішно піднялася на гору. Втім, під час спуску через сильний туман повернули не в той бік. Відтак 32-річний мешканець Львова зірвався з кам'янистої місцевості в ущелину й зачепився за дерево.

На місце викликали гірських рятувальників. Вони за допомогою мотузок зняли постраждалого з дерева і спустили вниз. На щастя, допомога медиків не знадобилася.

Чоловіка витягли за допомогою мотузок / Фото ДСНС в Закарпатській області

Зауважимо, рятувальники розповіли ZAXID.NET, що турист впав з висоти близько 4 – 5 метрів.

Глибина ущелини дорівнює близько 10 метрів. Дерево його фактично врятувало. Якби він за нього не зачепився, можливо, були б інші наслідки – травмування чи навіть летальний випадок,

– уточнили в ДСНС.

Чоловіка витягли рятувальники / Фото ДСНС в Закарпатській області

Киянка злетіла на квадроциклі в прірву

25 грудня у Микуличині біля Яремче 27-річна киянка на квадроциклі злетіла в 15-метрову прірву. Аби зафіксувати шийний відділ хребта, постраждалій наклали спеціальний комірець. Опісля дівчину на ношах транспортували до карети швидкою та ушпиталили.