На Закарпатті вантажівка влетіла в чергу авто біля пункту пропуску ДПСУ: є загиблий

На Закарпатті сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та 4 легкових автомобілів. Аварія трапилася біля контрольно-пропускного пункту ДПСУ на в'їзді в Тячів.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Що відомо про аварію?

Про ДТП поліцію повідомили сьогодні, 30 вересня, о 16:28. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, 48-річний водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції. Через це вантажівка врізалася в автомобіль ВАЗ, який їхав попереду.

Після першого зіткнення транспортні засоби продовжили рух за інерцією, внаслідок чого відбулося зіткнення ще з 3 автомобілями – Volkswagen, Honda та Ford.

Від отриманих травм 55-річний водій ВАЗ загинув на місці. 2 людей, які перебували в автомобілі Honda, – 67-річний та 54-річний пасажири – отримали травми та були госпіталізовані.

Інші учасники аварії значних ушкоджень не отримали. Водіїв усіх транспортних засобів освідували – вони перебували за кермом у тверезому стані.

Смертельна аварія на в'їзді в Тячів / Нацполіція

Правоохоронці вже завершили першочергові слідчі дії на місці аварії. Наразі вирішується питання про затримання водія вантажівки у порядку статті 208 КПК України.