На Закарпатті через обвал каміння заблокований електропоїзд: є зміни в русі поїздів
На Закарпатті на перегоні було заблоковано електропоїзд через обвал каміння з гори. За попередньою інформацією, дві колісні пари зійшли з рейок.
Повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю. На місці інциденту вже працює відновлювальна бригада залізничників.
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На Закарпатті заблоковано електропоїзд
В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок падіння каміння з гори на перегоні було заблоковано електропоїзд.
За попередньою інформацією, з рейок зійшли дві колісні пари. Також вдалося уникнути постраждалих серед пасажирів, адже швидкість руху поїзда була нижче дозволеної. Наразі всіх пасажирів до місць призначення доставляють автотранспортом.
Зверніть увагу! У компанії повідомили про зміни в русі поїздів на дільниці Сянки – Мукачево, що на Закарпатті.
Також для того, щоб мінімізувати запізнення, поїзд №59 Київ – Чоп буде їхати в обʼїзд цієї ділянки.
Наразі на місці обвалу працює бригада залізничників, щоб в найкоротші терміни розблокувати рух.