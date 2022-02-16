На Закарпатті затримали підозрюваних, які напали на охорону й втекли з СІЗО
Джерело:Нацполіція
У ніч на 16 лютого в СІЗО на Закарпатті 2 підозрюваних напали на конвоїра та чергового, а тоді втекли. Зловмисників вже затримали.
Поліцейські повідомили, що спецоперацію на Закарпатті з пошуку зловмисників-втікачів, вдалося успішно завершити.
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Зловмисників вдалося затримати
У результаті проведеної спецоперації оперативники карного розшуку поліції Закарпаття затримали зловмисників. Наразі з ними проводять першочергові слідчі дії.
Зловмисників затримали / Фото Нацполіції
Подію кваліфікували за статтею про втечу з-під варти, вчинену за попередньою змовою групою людей, із застосуванням насильства чи погрозою його застосування.
Окрім цього, в головному управлінні поліції в Закарпатській області проводять службову перевірку щодо дій правоохоронців, які несли службу тієї ночі. Всі зібрані матеріали передадуть у Державне бюро розслідувань для надання правової оцінки.
Спецоперацію успішно завершили / Фото Нацполіції
Двоє чоловіків втекли зі СІЗО: що відомо
- Приблизно о 00:30 16 лютого двоє зловмисників втекли з ізолятора тимчасового тримання на Закарпатті. Одного з фігурантів підозрюють у збуті наркотиків, інший причетний до розбійного нападу.
- Зловмисники напали на чергового та конвоїра, після чого втекли у невідомому напрямку. Один із правоохоронців у результаті опинився в лікарні.
- Після цього за тривогою підняли весь особовий склад поліції, на пошуки втікачів орієнтували всі поліцейські наряди в регіоні.
Зловмисників, які на Закарпатті втекли з-під варти, затримали: дивіться відео