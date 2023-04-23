На Закарпатті відмовилися прибрати радянський монумент, зробивши його "українським"

У Закарпатській області в одному із сіл відмовилися демонтувати радянський монумент. Натомість пам'ятник солдату армії СРСР вирішили "українізувати".

Український громадський активіст, голова громадської організації "Світанок", співзасновник проєктів "Деколонізація.Україна" Вадим Поздняков отримав відповідь на свій запит від Закарпатської ОВА щодо пам'ятника у селі Лисичиво, що в Хустському районі.

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Жителі села нібито підтримали збереження монумента

Відповідно до повідомлення, радянський монумент прирівняли до вшанування воїнів російсько-української війни.

У поясненні наголошується, що в Лисичиво встановлено пам'ятник зниклим воїнам села в період 1941 – 1945 років, а не "пам'ятник радянському солдату".

Демонтуючи пам'ятник воїнам-односельчанам, ми знецінюємо не тільки їх роль у боротьбі проти фашизму, але і саме їх життя,

– мовиться у повідомленні.

Також у поясненні зазначено, що питання демонтування пам'ятника виносилося на обговорення жителів села Лисичиво.



Відповідь на запит активіста про пам'ятник / Фото "Деколонізація.Україна"

Останні одноголосно вирішили, що ті, хто брав участь у війні 1941 – 1945 років прирівнюються до солдатів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії, відстоюючи свободу і незалежність нашої Батьківщини.

Документ підписаний сільським головою Михайлом Мушкою.

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