Закарпатя в умовах війни перевиконало бюджет: голова ОВА розповів, куди підуть гроші

Віктор Микита – очільник Закарпатської ОВА – повідомив, що область в умовах війни перевиконала план надходження податків. Вдалося сформувати певний резерв.

За словами Микити, цей резерв дає можливість комплектувати тероборону та 128-у бригаду. Окрім того, виділяють гроші для підтримки територіальних громад та суб'єктів господарювання, які допомагають переселенцям з харчуванням та проживанням.

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Наше завдання сьогодні – перезапуск економіки краю для того, щоб ми могли утримувати переселенців, громадян на території області,

– заявив Микита.

Також він наголосив, що дуже важливо допомагати воїнам на фронті. Зокрема, фінансувати закупівлю продуктів, форми, озброєння та інших необхідних засобів.

Тому наразі триває робота над перезапуском економіки та релокацією бізнесу.

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