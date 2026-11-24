Україна завдає ударів виключно по законних військових цілях Росії. Загрозу для лівійської території створила сама Москва регулярним прибуттям кораблів зі зброєю.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Як в Україні відреагували на звинувачення Лівії?

Тихий наголосив, що Україна захищається від російської збройної агресії та реалізує своє право на самооборону, передбачене статтею 51 Статуту ООН.

За словами дипломата, Україна має право атакувати законні військові цілі Росії. До них належать військові кораблі, вантажні судна з військовою технікою та ресурсами, а також танкери тіньового флоту, які допомагають фінансувати й забезпечувати російську воєнну машину.

Речник МЗС відкинув звинувачення Лівії в тому, що Україна нібито поширює війну на інші країни. Він підкреслив, що українські операції спрямовані виключно проти Росії та не мають на меті завдати шкоди третім сторонам.

Тихий також заявив, що дії України відповідають міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву. За його словами, під час ударів українська сторона враховує принцип пропорційності та намагається зменшити супутні ризики.

Він додав, що міжнародне право не обмежує самооборону територією країни, на яку напали. Відповідати на агресію можна як на власній території, так і на території держави-агресора або в міжнародних водах.

Що ж до інцидентів у портах, питання варто адресувати Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку. Загрозу для Лівії створили саме російські військові кораблі та російські перевізники зброї, які регулярно туди прибувають. Приклади російської агресії проти українського, сирійського та інших народів підтверджують, що російська присутність – це завжди загроза для суверенітету, дестабілізація та хаос,

– сказав Тихий.

Водночас він запевнив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії та не прагне завдати шкоди її державі чи населенню. Він також наголосив на зацікавленості Києва в розвитку двосторонніх відносин із Тріполі.

Спецоперація біля узбережжя лівійського Бенгазі

У ніч проти 22 листопада СБУ спільно з Силами оборони атакували морськими дронами російські кораблі поблизу порту Бенгазі. Тоді пішов на дно корвет Чорноморського флоту РФ "Меркурій" разом із гелікоптером Ка-27, а також зазнав ураження суховантаж MV Angara.

Президентська рада Лівії засудила атаку на російський корвет "Меркурій" у порту Бенгазі та поклала на Україну відповідальність за удар.

У Триполі заявили, що атака на судно нібито порушує суверенітет країни та загрожує безпеці Середземномор'я.