В України буде унікальний шанс: як Путін фатально помилився і власноруч довів Росію до краху

Володимир Путін звітує про "неймовірні успіхи" своєї армїі на фронті в Україні. Водночас реальна ситуація свідчить про інше, і це, кажуть експерти, надає суттєву перевагу Україні.

Поки Путін живе у паралельній реальності, де досі "перемагає", Україна робить кроки, які насправді наближають її до зламу на фронті. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, чому російський диктатор свідомо бреше про ситуацію на полі бою, як від цього виграє Україна і як зрештою це може призвести до реального закінчення війни.

Чому Путін досі вірить, що може перемогти?

Заяви Володимира Путіна про те, що російська армія "всюди наступає" та здобуває успіхи, насправді грає на руку Україні. Таку думку висловив публіцист та спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. За його словами, диктатор не просто бреше про успіхи, але й діє, спираючись на власну брехню.

У Росії є багато паніки та істерики, це факт. Путін видав "геніальну" промову, де сказав, що його армія всюди наступає. Але зараз російське просування є найнижчим з 2023 року. Трагічно для росіян і позитивно для нас те, що заяви Путіна і дії Росії зараз є відірваними від реальності,

– зазначив Богданов.

Навіть так звані z-воєнкори глузують з диктатора, адже він фактично живе у вигаданій реальності, де в Росії є успіхи. А насправді суттєвих просувань у Росії не було приблизно три місяці. На цьому тлі заяви Путіна викликають не просто сміх, але й роздратування у військових блогерів, які бачать, що реальна картина дуже далека від мрій диктатора.

"Саме через те, що Путін, ймовірно, вірить у частину власних тез, продовжує сподіватися, що знайде точку, в якій зламає Україну. Одна з важливих проблем його істерики і терору проти України пов'язана з тим, що він чудово розуміє виклики армії та економіки. Але з іншого боку він перебуває у полоні брехливих заяв і хоче ними все ж зламати українське суспільство. У нього залишилась дивна віра, що перемога вже близько", – пояснив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Наївне сподівання на виграш, що уже не за горами, штовхає Путіна до специфічних дій. Він, з одного боку, посилює терор України, а з іншого боку – може готувати провокації щодо Європи. Ймовірно, він вважає, що атака (у тому чи іншому вигляді) на європейські країни змусить їх відвернутися від України, скасувавши усю допомогу.

Він шукає пігулку, яка принесе йому перемогу. Але це не в'яжеться з об'єктивною реальністю. Він спирається на хибні доповіді, у яких вже "контролює" Запоріжжя і досі "перемагає" в Куп'янську. Це пастка, в яку сам себе загнав Путін. І саме вона визначає патерн його дій,

– наголосив Богданов.

Саме тому, вважає публіцист, малоймовірними є швидкі переговори, які приведуть до закінчення війни. Водночас це може відкривати іншу перспективу для України, в якій будь-яка заморозка війни не знадобиться. Адже Путін діє настільки відірвано він реальності, що може зрештою довести свою країну до системної кризи та колапсу. Відтак Україні не доведеться чекати десятиліття, аби звільнити свою територію. Хоч зараз це дуже обережний прогноз.

Перед Україною постане цікавий вибір

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що в України відкривається вікно можливостей. І завдяки згуртованим діям гаряча фаза війни може закінчитися вже до листопада цього року. Журналістка та психологиня Лариса Волошина вважає, що це може бути пов'язано з відновленням реального переговорного процесу, а не його імітації, яка відбувається зараз.

Цілком можливо, що це так. Але я не думаю, що Путін на це піде. У вересні в Росії пройдуть вибори в Держдуму, куди вони планують запхати понад 100 "героїв сво". Після цього путінський режим може провести мобілізацію. У Путіна є ілюзія. Генерали йому пообіцяли, що він до нового року зможе захопити Донбас, хоч насправді це неможливо. Та він справді думає, що зможе зламати українське військо,

– зазначила Волошина.

Психологиня порівняла Путіна з Гітлером, який до останнього переконував соратників, що ось-ось з'явиться чудо-зброя, яка змусить Лондон капітулювати. Хоч вже на той час бої йшли в Берліні.

"Путін зараз у такому ж стані. Але справді в листопаді стане зрозуміло, що в Росії немає переваги на фронті, а злам, який зараз відбувається на бік ЗСУ, має системний характер. І в цей час Росії пора говорити про припинення вогню, але знову ж Путін на це не піде. Він доб'є свою країну", – переконана журналістка.

Лариса Волошина поділяє думку про те, що для України це навпаки може стати шансом. Хоч, звісно, всім українцям хочеться, щоб війна припинилась вже завтра, однак ситуація така, що "післязавтра" Росія може просто сконати. Російський диктатор фактично поставив на перемогу у війні свою країну і вже стає очевидно, що жаданої перемоги не буде.

Путін так довго тягнув з реальними перемовинами, хоч на припинення вогню треба було йти ще півтора року тому. Вже тоді стало зрозуміло – вони не можуть провести жодного наступу. Їм треба було зупиняти вогонь, ставати в оборону, починати перемовини і накопичуватися. Зараз Росія виснажена, а в якому стані вона буде до листопада? І нам точно треба буде зупиняти вогонь, коли ми нарешті вирвемось вперед?,

– зауважила Волошина.

На думку журналістки, ситуація рухається саме в такому напрямку. Путін піде на реальні переговори, коли дійде до краю, але саме тоді Україні доведеться вирішувати – зупинятися чи ні. Вже зараз Київ здобув велику перемогу – не зламався у війні на виснаження, яку йому нав'язала Росія. Далі все може піти в зовсім іншому напрямку.

Головна невдача Путіна у війні

Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний зауважив, що проблеми Путіна не лише стосуються провалів на фронті. Чи не найбільшою зміною стало те, що тепер українські дрони вільно літають територією Росії, фактично повертаючи війну туди, звідки вона прийшла.

Очевидно, цього аж ніяк не могло передбачити ні російське суспільство, ні Путін, який обіцяв та й вірив, що за три дні вже захопить Київ.

Думка, що війна не перейде кордони Росії – була лише ілюзією. Це було просто питанням часу. Спочатку наші військові зайшли на Курщину, а зараз наші дрони долітають до Уралу,

– зазначив Лісний.

Російський диктатор обіцяв народу, що проведе блискавичну військову операцію й туди підуть виключно ті, хто захоче заробити гроші. Натомість народ мав жити спокійно, без будь-яких змін, що, певний час, все ж відбувалось.

"Така угода була укладена давно: Путін забирає в народу свободи, але принаймні він житиме у безпеці. Зараз немає і цього. Тепер ситуація така, що великі міста страждатимуть більше. Путіну треба начуватися, бо коли Москва горітиме регулярно – питання у народу все ж можуть виникнути", – зауважив політолог.

Хоч зараз зарано говорити про те, що Москва може вийти на вулиці і скинути "царя", але авторитет Путіна вже підірваний. З новими ударами України, поразками Росії на фронті та серйознішими економічними проблемами – ситуація може загостритись ще більше, і тоді наслідки для режиму будуть геть непередбачуваними.

