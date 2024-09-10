Путін не планує зупинятися: наступ на яке місто вже обговорюють у Росії

З боку Росії з'являється багато інформації про нібито переговори, а в Кремлі навіть озвучують потенційних переговорників. До того ж низка арабських країн вже не раз виконували функції посередників у гуманітарних питаннях.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що країни арабського світу справді мають налагоджені контакти з Кремлем, а також і з Україною. Можливість донести інформацію є.

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Яку гру веде Росія

Хоча Владімір Путін нібито шукає контакти й хоче домовитися про переговори, але насправді може мати зовсім інші наміри. Наразі публічно російський диктатор говорить про те, що готовий домовлятися, якщо йому віддадуть Донбас.

Люди, які пов'язані з генеральним штабом Росії, сказали мені, що там не відкидають можливості масштабного наступу на Харків та захоплення міста. Не знаю, чи можна вірити такій інформації, але у військових колах цю тему обговорюють,

– зауважив Геннадій Гудков.

Поки неможливо сказати, чи це лише розмови воєнних, чи щось більше, але треба уважно спостерігати, якими будуть дії країни-агресорки.

"Путін не збирається зупинятися, закінчувати війну. Хоча в інших середовищах говорять, що через кілька місяців бойові дії підуть на спад", – додав російський опозиційний політик.

Як точно має виглядати фінал війни поки ніхто не готовий сказати. Але є переконання, що це треба зробити до кінця 2024 року. Тож ситуація всередині Росії дуже невизначена, навіть складно сказати на що саме розраховує Путін. Можливо, він чекає кінця виборів у США та перемоги Дональда Трампа, щоб потім сісти за стіл перемовин.