Одна деталь змінила все: чи справді гаряча фаза війни закінчиться восени і що на це вплине

За даними джерел, Володимир Зеленський повідомив депутатам, що гаряча фаза війни може закінчитись до листопада. Експерти кажуть, що зараз справді є причини для стриманого оптимізму.

Насамперед це пов'язано з появою нових розумних дронів в Україні. Вони цілком можуть переламати ситуацію на полі бою й не лише. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, що змінилося в українських атаках, як вдалося знайти нову болючу точку росіян і до чого зрештою це призведе.

До теми І це ще не кінець: Україна перетворює тилові райони Росії на "кіл-зону", – Business Insider

Як може закінчитися активна фаза війни?

У понеділок 25 січня президент України зустрівся з депутатами і нібито заявив, що є великі сподівання на те, що гаряча фаза війни закінчиться до листопада цього року. Мовляв, в української сторони є розуміння як досягнути відповідної домовленості з росіянами. Точних деталей не наводили. Колишній працівник СБУ Іван Ступак припустив, що підставою для таких заяв Володимира Зеленського могли стати нові можливості України для перерізання сухопутного коридору в Крим.

Річ у тім, що за останні місяці в України з'явилися високотехнологічні дрони з ШІ, які створили у колаборації з американською компанією. У квітні удари цими дронами почали завдавати по трасі "Новоросія". Її маршрут пролягає через Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та веде до Сімферополя.

Тепер частина цієї траси – від Маріуполя до Мелітополя – під постійними ударами наших дронів. Якщо раніше це були поодинокі атаки, то зараз ми вийшли на великі масштаби. За окремими даними, Україна спалює близько сотні одиниць техніки на цій трасі. Це стратегія придушення сполучення цією дорогою,

– наголосив Ступак.

Росіяни, своєю чергою, дуже хизувалися цією трасою. Мовляв, там, де в України нічого не було, вони побудували автобан. Однак зараз це обернулося проти самих же окупантів. Вони використовують цю трасу для переміщення різної техніки, паливозаправників тощо.

"Українські дрони, пролітаючи сотні кілометрів над окупованими територіями, полюють на військові цілі там. Для цього використовують машинний зір. Бо операторам на високій швидкості доволі важко розібратися чи військова це ціль, чи ні – іноді картинка є неякісною. А дрон автоматично розпізнає, яка це автівка за різними ознаками", – пояснив експрацівник СБУ.

За окремими підрахунками, приблизно 150 тисяч російських військових, які розташовані на окупованих територіях, вже починають відчувати наслідки таких дій з боку України. Це проявляється через недостатню кількість палива, харчів, боєкомплекту тощо. Це, своєю чергою, змушує їх проводити менше наступальних дій. Ще через місяць – два українські військові планують суттєвіше відрізати логістику ворога.

Через це росіяни, ймовірно, можуть значно зменшити інтенсивність наступу вже на Донеччині.

Ймовірно, через це президент покладає величезні сподівання на те, що до листопада 2026 року активна фаза має значною мірою зменшитись. І, можливо, війна рухатиметься до закінчення,

– додав Ступак.

До слова, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук також підтвердив, що постійні удари по логістиці неминуче вплинуть на стан фронту. За його словами, за два тижні ворог відчує справжній голод у забезпеченні, якщо вдасться паралізувати логістику хоча б на рівні 70%.

Як Україна знищує логістику росіян: дивіться відео

Літо для росіян буде "пекельно гарячим"

Те, що ураження українськими дронами стали величезною проблемою для росіян, підтверджують і самі росіяни. Кількість подібних уражень зросла в рази, і, як каже радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, далі їх ставатиме тільки більше.

Ми нарощуватимемо "логістичний локдаун" для Росії. Тобто ми повністю спробуємо зруйнувати їхню логістику, а без неї – жодна армія не зможе воювати,

– наголосив Сергій "Флеш".

В України зараз є достатньо виробників, які створюють далекобійні дрони на 1 – 2 тисячі кілометрів та більше. Проте не менш важливими є middle strike-дрони з дальністю ураження від 100 до 300 кілометрів. Адже саме на такій відстані розташовують склади з усім важливим для ворога – амуніція, зброя, їжа, техніка тощо.

"Ми знаємо, як шукати ці склади. Також ми атакуватимемо логістичні шляхи, якими всю зброю доставляють до фронту. Це буде дуже важке літо для ворога. У нас є потенціал, достатньо дронів, зокрема закордонних", – підкреслив "Флеш".

В Україні також вже сформований бюджет для фінансування закупівель middle strike-дронів. Тобто удари по російській логістиці лише зростатимуть.

Чому літо для росіян виявиться вкрай складним: дивіться відео

Чому важливо відрізати сухопутний коридор до Криму?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив, що Крим й узагалі можна звільнити виключно завдяки авіаційній компоненті – далекобійних засобах ураження. Мовиться про авіатехніку, ракети, дрони тощо.

Ми можемо вибити росіян і створити так звану кіл-зону. "На крилі" ми також можемо перерізати сухопутний коридор і росіяни просто боятимуться там з'являтися. А далі ми почнемо працювати з самим Кримом. Точніше, ми уже почали. На заході Криму у росіян вже є великі проблеми. Саки, Бельбек, Кача – там активно знищують російське ППО,

– зауважив Світан.

Загалом на тимчасово окупованому півострові чи ще щоночі лунають вибухи. Під прицілом Сил оборони найчастіше нафтова інфраструктура, засоби протиповітряної оборони та інші військові об'єкти.

"Такий підхід є найоптимальнішим варіантом у нашому випадку. У нас недостатня кількість особового складу для наземних операцій. До того ж будь-яка подібна операція тягне за собою величезні втрати, а нам потрібно їх мінімізувати. Тож ми маємо працювати від оборони – знищити наступальні сили ворога, а потім вибити їх дальніми засобами ураження з тих територій, де це можливо – сухопутний коридор і Крим", – витлумачив полковник запасу.

Складніше це буде зробити в напрямку Донбасу, адже за ним ще 5 тисяч кілометрів російської території. Там може відбуватись постійне тилове насичення російських військ. А от в умовному Бердянську за росіянами – море. Їм нікуди звідти втікати.

Цю "кишку" можна перерізати і ми вже почали це робити. Наразі у тому темпі, який можемо собі дозволити. Звільнення Криму – це звільнення його від присутності там російських об'єктів та військових. Деякі російські частини вже потихенько "згортаються". Наприклад, берегові ракетні комплекси "Бастіон" перекинули в Курську та Брянську області,

– зазначив Світан.

Полковник запасу додав, що цей процес загалом не є швидким і може тривати до трьох років. Однак вже за певний час такої активної роботи російська економіка може просто розвалитися, і це буде найкращим моментом для інтенсифікації дій з боку України.

Як Україні звільнити Крим: перегляньте відео

Які ще проблеми зараз є у росіян?

Російська армія почала відчувати серйозні втрати в особовому складі. Україна почала дедалі інтенсивніше знищувати ворога, однак поповнювати ці втрати повною мірою у Росії вже не можуть. Через нестачу в живій силі російська влада може піти на вкрай непопулярний крок – оголошення загальної мобілізації. Однак, за висновками аналітиків ISW, і це може не допомогти Росії.

Річ у тім, що нова хвиля мобілізації може стати ще неефективнішою, ніж у 2022 році. Тоді, внаслідок цього рішення, в Росії почалась велика хвиля еміграції. Зараз мобілізація може викликати ще гірші наслідки. До того ж більша кількість військових може не допомогти Росїі, адже через українські удари по логістиці, значно ускладнилось переміщення військ на фронті та їхня укомплектація.

Також варто додати, що Україна активно працює і в глибокому тилу ворога. 29 травня, вперше за весь час війни, тривогу через дронову небезпеку оголосили на території всього Уралу. Також вперше, але, можливо, не востаннє, тривога лунала і в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Небезпечно стає не лише в прикордонних російських областях, але й там, де, здавалося б, не може бути жодних загроз.