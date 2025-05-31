Потрібно не дозволити Кремлю вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив, – Єрмак

Україна готова до припинення вогню, до діалогу і до серйозного процесу, який приведе до справедливого завершення цієї війни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Потрібно не дозволити Кремлю вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив

Андрій Єрмак висловився про припинення війни.

Ми готові до припинення вогню, до діалогу та до серйозного процесу, який приведе до справедливого завершення цієї війни. Президент чітко говорив, що ми погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню у березні. Росія – ні. Бо поки хоче виграти час,

– зазначив він.

Він наголошує, що Україна говорить про деескалацію, Кремль наступає на Сході, Сумщині, Харківщині.

Поки світ закликає до перемовин, країна-агресорка Росія отримує боєприпаси з КНДР, перекидає війська і намагається змусити Захід втомитися.

Це не нова тактика. Радянський Союз теж укладав угоду та потім атакував Фінляндію. У 1990-х Росія оголошувала перемир'я в Чечні – і використовувала їх для перегрупування. Сьогодні – та сама гра, тільки ставки глобальні,

– вказав Єрмак.

Керівник ОП подякував кожному партнеру, хто підтримує нас на шляху до справедливого миру.

Нам потрібно зупинити постачання зброї Росії з КНДР; не дозволити Кремлю вести війну під прикриттям "мирних" ініціатив; маємо вимагати припинення наступу, а не лише гучних заяв,

– наголосив глава ОП.

Він підкреслив, що роль США, країн Глобального Півдня і Європи – ключова.

"Україна говорить чесно. Росія – ні", – резюмував Єрмак.