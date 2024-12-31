В Офісі Президента пояснили, що допоможе Україні якнайшвидше перемогти у війні

Росія не планує зупинятися, бо вважає що володіє тотальною ініціативою на лінії фронту та на політичній арені. Розмови про початок перемовин і замороження війни тільки підтверджують такі думки Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що зараз домовитись про щось з Росією неможливо. Там думають нібито перемагають й не хочуть зупиняти бойові дії.

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Як Україна може перемогти

Якщо замороження конфлікту все-таки відбудеться, то країна-агресорка зрозуміє, що досягла перемоги на проміжному етапі війни, отримала певні переваги, тому має право продовжувати бойові дії, тиснути далі.

Росія визнає тільки силу й страх. Ми бачимо абсолютну неадекватність Путіна й близьких до нього членів політбюро. Вони відверто говорять, що визнають тільки поразку. Але їх влаштує тільки поразка демократичної коаліції, найперше Сполучених Штатів,

– сказав Михайло Подоляк.

Окупанти намагаються обнулити репутацію демократії як концепції, яка може захищати свої цінності, території своїх партнерів, свої інтереси, зокрема бізнесові. Росія хоче переформатування на цілій низці глобальних ринків. Тому переговорного процесу без примусу для країни-агресорки не буде.

Ми маємо агресора, який свідомо порушує міжнародне право, завдає максимального ураження цивільному населенню, захоплює території. Звісно, після цього він не може зупинитися, бо для нього стан війни – єдиний, в якому він може існувати.

Тому головними аргументами, щоб закінчити війну мають бути санкції проти Росії, збільшення мілітарних можливостей України – все це потрібно вже зараз. Російська армія демонструє, що вчиться воювати, проводить роботу над помилками, що призводить до зростання викликів і загроз.

Для того, щоб з ними ефективно воювати – треба не тримати зброю десь на складах, а використовувати її у великих обсягах, тому що це єдине, що може зупинити російську експансію,

– наголосив радник голови ОПУ.