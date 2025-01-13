Тоді Путін залишиться без грошей: що прискорить розвал російської економіки

Через танкери російського тіньового флоту не вперше виникають серйозні проблеми. Так 15 грудня 2024 року сталася аварія двох суден у Керченській протоці, яка обернулася витіком нафтопродуктів у море та еккологічною катастрофою.

Використання таких старих танкерів загрожує забрудненням всього Чорного моря і не тільки його. Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що ще одне російське судно дрейфувало біля німецького острова.

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Росіяни думають, що безкарні

Балтійське море ще менше, ніж Чорне. Якщо там станеться розлив нафти, то наслідки будуть відчутними для всієї Північної Європи. Тому небезпека від старого тіньового флоту росіян дуже велика.

Здавалося б це мали зрозуміти після аварії танкерів у Керченській протоці або після пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Естонією. Тому окрім забруднення та незаконного транспортування сировини, ці судна шпигують. Їх потрібно затримувати та арештовувати.

Росіяни думають, що якщо почеплять на судно прапор іншої країни, то можуть робити все, що завгодно,

– наголосила Ольга Курносова.

Чого не витримає російська економіка

Дуже важливими є санкції проти страхових компаній, які допомагають Росії. Адже якщо танкери не застраховані, то їм значно важче здійснювати морські переходи. Через російський металобрухт у морі вже загинуло багато дельфінів, птахів. Ба більше, аварія може статися з кожним танкером, бо вони давно застарілі.

Це металобрухт, якого треба позбуватися. У деяких країнах є люди, які займаються утилізацією старих суден. Туди їх і треба відправляти,

– додала опозиціонерка.

Поступово санкції матимуть вплив на росіян. Чим більше їх накладають, тим швидше вони почнуть працювати. Проблеми в економіці країни-агресорки ми вже бачимо: курс рубля падає, ціни ростуть.

"Нові санкції тільки прискорять процес розвалу, а збільшення воєнних замовлень переведе російську економіку в піке. Тоді у Владіміра Путіна не залишиться грошей не лише для виробництва снарядів, а навіть для їхнього придбання", – підкреслила політична аналітикиня.