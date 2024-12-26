Тарас Чмут вважає, що у 2025 році може бути зупинка війни. Тоді ж можуть початися і мирні переговори, однак їхні умови для всіх різні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута в інтерв'ю "Українській правді".

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Чмут висловився про те, що чекає на Україну у 2025 році

Керівник фонду "Повернись живим" вірить, що у 2025 році може бути зупинка війни та запуск переговорного процесу. Чмут пояснив, що на його думку впливають 3 фактори: сильна позиція США, виснаження України та бажання Росії.

Втім, Чмут наголошує, що умови переговорного процесу для всіх різні.

Для Америки це може бути "за будь-яку ціну". Але ми не готові платити будь-яку ціну. І Росія може ще тягнути час. Тобто це така гра, де багато вхідних, кожна з яких впливає на кінцевий результат,

– пояснив Чмут.

Він також додав, що перед початком мирних переговорів Україні варто мати свої козирі. За словами Чмута, це має бути не просто якась посадка, а стратегічна ціль.

"Курськ – це стратегічна історія для країни. Африка – це стратегічна історія. Тіньовий флот – це стратегічна історія", – додав він.