Наразі Кремль не може представити жодного варіанту мирного врегулювання, яке не відповідає його початковим воєнним цілям, як перемогу російської армії та народу. Володимир Путін поставив себе в таке становище навмисно.

Про це йдеться у звіті ISW від вівторка, 5 серпня, передає 24 Канал. Диктатор не вважає, що настав час закінчувати війну в Україні.

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Як Кремль виправдовує продовження війни?

Напередодні одне кремлівське джерело повідомило для Reuters – Путін не вважає, що настав час закінчувати війну в Україні, оскільки російське суспільство й військові не зрозуміють такого рішення.

Москва багато років намагається виправдати максималістські військові цілі диктатора як необхідні для існування держави. Це допоможе заручитися підтримкою суспільства для тривалої війни, доки Росія не досягне бажаного.

Ба більше, проведені на початку 2025 року державні та незалежні опитування показали, що більшість росіян підтримують продовження так званої "СВО". Натомість Кремль, ймовірно, використовує ці настрої для виправдання своїх дій.

Окрім того, Путін також збільшує залежність свого суспільства від військових витрат, інвестуючи значні кошти в оборонну промисловість Росії, яка нині становить значну частину загального внутрішнього виробництва країни.

ISW продовжує вважати, що будь-яке різке скорочення оборонних витрат Росії, ймовірно, спричинить спад російської економіки в середньостроковій перспективі, що ще більше спонукатиме Путіна продовжувати тривалу війну в Україні та провокувати майбутні військові конфлікти, незважаючи на великі втрати Росії на полі бою та критичні обмеження її економіки,

– йдеться у звіті.

Там підкреслюють – диктатор навмисно культивував прихильність російського суспільства до своїх воєнних цілей і не встановив умов для відступу, щоб прийняти мирне врегулювання, яке не відповідає його початковим воєнним цілям.

Нагадаємо, 1 серпня на зустрічі з Олександром Лукашенком російський президент повторив свої умови для закінчення війни, висунуті ще в червні 2024 року. Йдеться про виведення українських військ з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмову України від прагнення вступити до НАТО.