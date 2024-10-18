Росія готова завершити, – Путін цинічно висловився про війну та її терміни

Владімір Путін цинічно заявив, що, мовляв, Росія готова завершити війну. Водночас конкретні терміни закінчення бойових дій російський президент так і не назвав.

Відповідну заяву Путін зробив на зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що сказав Путін про війну та її закінчення

Російський диктатор зазначив, що його країна "готова завершити війну", однак "на базі Стамбульських домовленостей", вочевидь, натякаючи на зустріч представників Росії та України у турецькій столиці, яка відбулася ще в березні 2022 року.

Водночас Путін сказав, що в іншому випадку Росія готова до "продовження боротьби" і "перемога буде за нами".

На питання про терміни війни проти України Владімір Путін відмовився говорити. Натомість він порадив спитати країн НАТО, "коли їм набридне воювати з Росією".

Якщо говорити про якісь терміни – це дуже складна річ, і вона контрпродуктивна,

– сказав російський диктатор.

Президент Росії також заявив, що українська армія буцімто не може самостійно використати високотехнологічну зброю в межах цієї війни. Він знову сказав, що, мовляв, "НАТО воює з нами, але руками українських солдатів".

Окрім того, Путін цинічно сказав, що Росія "зацікавлена ​​в тому, щоб завершити конфлікт в Україні якнайшвидше".

Як Путін ставиться до ідеї "НАТО в обмін на території"

Російському диктатору також поставили питання, як він ставиться до формули "НАТО в обмін на території для закінчення війни в Україні".

Російський президент сказав, що "проти заморозки лінією фронту без домовленостей щодо врегулювання конфлікту".

Він заявив, що виступає проти "перемир'я на тиждень, на два або на рік", і, за його словами, Москві "потрібні умови міцного миру", які "забезпечать інтереси безпеки всіх сторін".

Також Путіна спитали щодо можливості участі Росії у мирній конференції щодо України в Саудівській Аравії. Диктатор сказав, що це місце "для нас комфортне", але питання полягає у тому, "що обговорювати".

Водночас глава Кремля вчергове зухвало назвав Зеленського "главою київського режиму", який "знову виступив проти переговорів із Росією".

За яких умов Україна готова говорити з Росією

Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю в етері національного маратону заявив, щоб розмовляти з росіянами, необхідно посилити Україну.

Якщо у нас є відповідна зброя, навіть, якщо є від усіх позитивна підтримка Плану перемоги – це вже крок вперед. Ти вже перебуваєш в іншій ситуації. Вже коли ти розмовляєш на тому чи іншому майданчику з росіянами, бо партнери їх бачать всюди, ми не проти,

– сказав президент України.

Тому, за словами українського лідера, наша влада каже партнерам, що "ви хочете, щоб ми з росіянами говорили", тоді потрібно посилення нашої держави. Щоб Україна та Росія сиділи за столом рівноправно, а не щоб "стілець десь там в стороні стояв".