"Завтра миру не буде, але є стриманий оптимізм": Буданов зробив заяву про завершення війни
- Кирило Буданов заявив, що війна в Україні є найкривавішою в Європі з часів Другої світової, але спостерігається рух до її врегулювання.
- Буданов підкреслив, що швидке досягнення миру наразі не є можливим.
Очільник Офісу президента Кирило Буданов підкреслив, що війна в Україні є "найкривавішою і найжахливішою" на території Європи з часів 1945. Водночас він зауважив рух на шляху до врегулювання й висловив стриманий оптимізм у цьому питанні.
Відповідну заяву Буданов зробив під час своєї промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Як Буданов прокоментував кроки до завершення війни?
Він зауважив, що нинішній момент є надзвичайно важливим і показовим. За його словами, хочеться вірити, що Україна поступово наближається до принципового завершення війни, яка, як він підкреслив, залишається наймасштабнішою, найкривавішою та найстрашнішою з усіх воєн, що відбувалися в Європі після Другої світової.
Водночас Буданов підкреслив, що процес перемовин, загалом рух вперед триває, однак говорити про швидке і гарантоване настання миру вже найближчим часом – неправдиво. Попри це, докладається значна кількість зусиль для досягнення результату.
Керівник Офісу президента зазначив, що активна робота ведеться як українською стороною, так і Сполученими Штатами Америки. При цьому він звернув увагу, що перспективи успіху в короткостроковому вимірі значною мірою залежать і від позиції Росії.
Він додав, що є чітке усвідомлення, з ким маємо справу, і тут не потрібні зайві пояснення.
Підсумовуючи, скажімо так, це вступне слово, кажу прямо, ми рухаємось. І стриманий оптимізм – це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації,
– резюмував Буданов.
Більше про економічний форум у Давосі
З 19 до 23 січня у швейцарському Давосі проходить 56-й Всесвітній економічний форум під гаслом "Дух діалогу". До заходу долучилося близько трьох тисяч учасників із більш ніж 130 держав. Серед них – майже 65 президентів і прем'єр-міністрів, а також приблизно 850 очільників провідних світових корпорацій.
Програма форуму передбачає обговорення п'яти стратегічних напрямів: міжнародну взаємодію в умовах зростання конфліктів, пошук нових драйверів економічного розвитку, інвестування в людський потенціал, відповідальне впровадження інноваційних технологій, зокрема штучного інтелекту, а також забезпечення добробуту з урахуванням екологічних обмежень планети.
Україна представлена на максимально високому рівні. Основний акцент делегації планується зробити на питаннях післявоєнної відбудови, захисту енергетичної інфраструктури та отримання надійних безпекових гарантій.
Водночас президент Володимир Зеленський 20 січня залишився у Києві через масований ракетно-дроновий удар з боку Росії. Його можливий візит до Давоса залежатиме від готовності конкретних рішень або документів, зокрема щодо енергетичних пакетів допомоги чи посилення систем протиповітряної оборони.
Паралельно стало відомо, що посланець Путіна Кирило Дмитрієв планує зустрічі з представниками команди Дональда Трампа. Ці контакти потенційно можуть мати вплив на майбутні безпекові домовленості між Сполученими Штатами та Україною.