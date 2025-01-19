Виграти війну в обороні неможливо, – Сирський про те, що робити Україні

Головнокомандувач ЗСУ в розмові з журналістом висловився щодо багатьох важливих тем. Зокрема, він зачепив питання того, що потрібно робити Україні далі.

Олександр Сирський наголосив, що неможливо виграти війну, перебуваючи в обороні. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Україна має перевагу

За словами головнокомандувача Збройних Сил України, наша держава має перевагу – вона першою створила Сили безпілотних систем.

У нас йде масштабування та нарощення безпілотної складової,

– сказав головком.

Він додав, що ми активно розвиваємо роботизовані платформи. Крім цього, за словами Сирського, Україна має потужності та можливості, тому веде роботи зі створення свого власного комплексу протиповітряної оборони.

Крім цього, Олександр Сирський повідомив, що під час попередньої масованої атаки на територію Росії ЗСУ реалізували все, що задумали.

У Росії було особливо гучно останніми днями. 14, 15 та 16 січня окупанти бідкалися на масовані атаки БпЛА. Вибухи лунали у різних областях, а внаслідок влучної роботи українських захисників були уражені НПЗ, нафтобази та заводи.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ окреслив наслідки ударів України по Росії. Він зазначив, що ми уражаємо військові об'єкти. Зокрема, фабрики та заводи, які виготовляють боєприпаси, частини ракет або продукцію подвійного призначення. Також цілями стають об'єкти нафтопереробної промисловості противника.

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Сирський відзначив, що наслідком таких ударів стало зменшення артилерійських обстрілів. Росія почала витрачати менше боєприпасів, адже розуміє, що потужності військово-промислового комплексу зменшились.

Водночас втрати Росії у війні проти України за 2024 рік зросли. У 2024 році російська армія втратила 434 тисячі осіб, з яких близько 150 тисяч загиблих. Сумарні втрати Росії за майже три роки війни становлять 818 740 осіб. Росія продовжує щодня зазнавати колосальних втрат, проте не полишає спроб захопити нові українські території та відновити становище на втрачених раніше позиціях.

Основні зусилля ворог зосередив на захопленні Донецької області. Уже тривалий час одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Покровський. Загалом протягом минулої доби відбулось 199 бойових зіткнень. ЗСУ успішно протистоять атакам ворога.