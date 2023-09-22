Війна може трансформуватись у конфлікт: що може чекати Україну найближчим часом

У світі прогнозують різні варіанти щодо термінів та шляхів завершення війни в Україні. Не всі країни оптимістично налаштовані на швидке закінчення бойових дій. За деякими оцінками, війна може тривати ще 7 – 10 років

Своєю точкою зору щодо розвитку війни в Україні в ефірі 24 Каналу поділився військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, надалі бойові дії можуть трансформуватись, однак не закінчитись найближчими роками.

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Які перспективи війни в Україні

У Німеччині розраховують, що війна триватиме мінімум 9 років, в НАТО ж називають цифру в 7 – 9 років. Однак, імовірно, такі масштабний бойових дій не зберігатиметься протягом довгого часу.

Думаю, що така активна фаза війни продовжуватиметься протягом всього 2024 року. А наприкінці 2024 року, сподіваюсь, завершиться поверненням значної частини нашої території. Далі війна може продовжитись як конфлікт, при якому завдаватимуть регулярних ракетних обстрілів,

– зазначив Андрій Крамаров.

До того ж може бути певна лінія фронту, на якій відбуватимуться боєзіткнення. Однак, очевидно, що такого масштабного фронту, як зараз, надалі вже не буде. Військовий експерт припустив, що згодом війна трансформується у конфлікт, який вестимуть схоже до того, як це було на Донбасі впродовж 2014 – 2022 років.

"Росіяни будуть спроможні й починатимуть (нові військові дії – 24 Канал), але ефективність їхніх ударів зведеться до мінімуму, через те, що ми зможемо швидку відсіч. Зокрема, маючи виробництво далекобійної зброї, присікатимемо ці спроби навіть на території Росії", – наголосив Крамаров.

Крім того, Україна зможе завдавати ударів у відповідь. Умовно, якщо окупанти обстріляють крилатими ракетами Україну, то наступного ранку отримають те ж саме на військових об'єктах на своїй території.

Андрій Крамаров про можливий розвиток війни в Україні: дивитись відео

Україні потрібно змінюватись вже зараз

Такі довгі бойові дії зі зменшенням інтенсивності можуть виглядати як замороження конфлікту. Що, своєю чергою, наштовхує на питання, чи зможе Україна так довго чинити супротив.

В нас немає іншого вибору. Створення потужної армії, наведення ладу нашому у військово-промисловому комплексі – це не політичне питання. Це питання виживання України. Ми маємо вже зараз почати робити ці зміни, зокрема в інформаційній політиці,

– наголосив Крамаров.

Важливе проведення структурних змін, як у Міністерстві оборони, так і в Збройних Силах вже найближчим часом, звісно у міру можливостей. Що швидше Україна реформується та модернізується – то кращими є результати. Зокрема, на полі бою.

Адже зараз Збройні Сили продовжують успішну контрнаступальну операцію, звільняючи населені пункти. Навіть при штурмових діях нашим військовим вдається зазнавати менших втрат, ніж ворогу в обороні. Це все є наслідками швидкого та ефективного навчання у всіх аспектах.

"Навіть Ізраїлю бойові дії ніколи не заважали їм робити швидкі зміни, наприклад, в керівництві. Тож фундамент нам потрібно закладати уже зараз, щоб армія могла стримувати страшного ворога, який в будь-який момент може знову на нас напасти", – підсумував Крамаров.

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