Закінчення війни в Україні у 2025 році: які варіанти розвитку подій

Повномасштабна війна в Україні триває третій рік. Західні журналісти припустили, як події можуть розгортатись у 2025 році.

Ситуація на фронті змінюється, Росія, попри оборону українців, повільно просувається і це може мати вплив на перебіг бойових дій у 2025 році. Про це пише 24 Канал із посиланням на ВВС.

Дивіться також У 2025 війна входить з боями на всіх фронтах: де просувалися ЗСУ й окупанти – огляд і карти ISW

Становище непередбачуване

Росіяни поступово просуваються на Донеччині. Відзначають, що Росія завойовує позиції швидше, ніж будь-коли, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022.

Незабаром у Білий дім повернеться непередбачуваний Дональд Трамп, який не виявляє особливої любові до України.

Відчувається як точка перегину, однак незрозуміло, чи дійсно завершиться війна і як він може виглядати.

Обіцянка про переговори

Розмови Трампа про припинення конфлікту протягом 24 годин після вступу на посаду є типовою грандіозною обіцянкою, але слід зауважити, що Трамп давно втратив терпіння через війну.

За словами Майкла Кофмана, старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир, нова адміністрація США стикається з двома проблемами.

По-перше, вони збираються успадкувати війну на дуже негативній траєкторії, не маючи величезної кількості часу для стабілізації ситуації. По-друге, вони збираються успадкувати це без чіткої теорії успіху,

– пояснив він.

Після низки інтерв'ю Трампа стало зрозуміло, як Трамп ставиться до повномасштабної війни в Україні. Зокрема, він засудив рішення адміністрації Джо Байдена про дозвіл бити ракетами США вглиб Росії.

Правда полягає в тому, що наміри Трампа далеко не зрозумілі.

Водночас позаштатний радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що, попри те, що багато говорять про переговори, але це ілюзія. Спершу Росію потрібно змусити заплатити розумну ціну за цю війну.

Зеленський обирає розумну стратегію

Президент Володимир Зеленський прагне позиціонувати себе як людину, з якою Трамп може мати справу. Він швидко привітав Трампа з перемогою на виборах і не втратив часу та відправив високопосадовців зустрітися з командою новообраного президента.

Зеленський також забезпечив зустріч із Трампом, коли вони відвідали Париж на відкриття собору Нотр-Дам.

Зеленський, за словами ексочільника МЗС України Дмитра Кулеби, "сигналізує про конструктивність і готовність взаємодіяти з президентом Трампом".

Можливі варіанти завершення

Володимир Зеленський ще у жовтні представив План перемоги.

Зокрема, він припустив, що загартовані в боях українські війська можуть замінити сили США в Європі після закінчення війни з Росією. І запропонував перспективу спільних інвестицій у розробку природних ресурсів України, зокрема урану, графіту та літію.

Але інші елементи Плану перемоги українського лідера – членство в НАТО та заклик до "всеосяжного неядерного стратегічного пакету стримування" – здається, зустріли без ентузіазму.

Членство в НАТО, зокрема, залишається каменем спотикання, як це було задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Відомо, що не всі члени Альянсу підтримують запрошення України до НАТО.

Президент Зеленський зазначив, що якщо пропозиція про членство буде поширена на всю країну в межах міжнародно визнаних кордонів України, він погодиться, що спочатку це буде стосуватися лише території під контролем Києва.

Це, як він сказав Sky News у листопаді, може завершити "гарячу стадію" війни, дозволяючи дипломатичному процесу вирішити питання про остаточні кордони України.

Позицію України потрібно зміцнити

З огляду на хитке становище, зусилля спрямовані на те, щоб його зміцнити. Посадовці неодноразово наголошували, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки.

Спостерігачі побоюються, що без конкретних механізмів нічого не завадить наступному російському нападу. Погодитись на просте припинення вогню означає самогубство.

На європейських політичних форумах експерти шукали шляхи, за допомогою яких Європа могла б допомогти взяти на себе цю важку відповідальність.

Ідеї ​​включали розгортання миротворців в Україні або залучення очолюваних Британією Об'єднаних експедиційних сил, які об'єднують сили з восьми північних і балтійських країн, а також Нідерландів.

Британія, Байден і роль Заходу

За відсутності згоди щодо довгострокового майбутнього України її союзники роблять усе можливе, щоб зміцнити її оборону.

У грудні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розглядається "все".

У зв'язку з тим, що в Україні продовжує відчуватися серйозна нестача робочої сили, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що уряд, можливо, захоче надіслати британські війська в Україну для допомоги у навчанні.

Зі свого боку, адміністрація Байдена, що йде, здається, має намір надати Україні якомога більше військової допомоги, схваленої Конгресом, перш ніж залишити посаду, хоча звіти свідчать про те, що їй може не вистачити часу, щоб надіслати все.

Санкції набирають силу і Росія відчуває їхній вплив на економіку. Крім цього, Росія зазнає колосальних втрат на фронті. Це ще може змусити її сісти за стіл переговорів.