Кінець війни в Україні може означати загрозу для інших країн, – розвідка Фінляндії

Країни Європи стурбовані через зближення Трампа з Росією. Після закінчення війни в Україні на континенті можуть виникнути інші конфлікти.

Пентагон зупинив наступальні кібероперації проти Росії, виправдовуючись бажанням залучити Москву до переговорів щодо України. У Європі з тривогою сприйняли цей крок США, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Служба безпеки та розвідки Фінляндії (Supo) уважно стежить за тим, як розвідувальні служби США позиціонують себе щодо Росії за адміністрації Трампа. Про це заявив глава фінської розвідки Юха Мартеліус 4 березня.

У вівторок Supo опублікувала огляд національної безпеки, у якому назвала Росію найбільшою загрозою для Фінляндії. Країна має спільний кордон з Росією довжиною 1 340 кілометри.

На запитання журналістів, чи можна й надалі довіряти США як розвідувальному союзнику, Мартеліус відповів, що обмін інформацією триває, як і раніше. Він зазначив, що зближення Трампа з Росією наразі не вплинуло на практичний рівень співпраці у сфері розвідки.

"Якщо стане очевидним, що інтерес США до конкретних дій проти Росії слабшає, то зрозуміло, що кожен західний гравець має розглядати нові форми співпраці та подальший розвиток власних зусиль", – заявив він.

У своєму звіті Supo зазначила, що загроза безпеці з боку Росії щодо Фінляндії та Європи продовжуватиме зростати, навіть якщо війна в Україні завершиться.

"Коли війна в Україні закінчиться, ресурси Росії будуть вивільнені для впливу в інших місцях", – йдеться у звіті.

Зазначимо, що Москва вже давно веде гібридні війни проти сусідніх країн, зокрема Фінляндії.

Наразі нова мета Кремля – підірвати підтримку України з боку Заходу, кажуть розвіддані.

До слова, у генштабі Румунії теж припустили, хто може стати наступною жертвою Путіна.