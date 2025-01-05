"Трамп не може поступитися Путіну": The Telegraph оцінило можливі наслідки компромісу з Росією

Новообраний американський лідер Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться вже 20 січня, не може поступитися російському диктатору Владіміру Путіну у питанні війни в Україні.

США та ЄС не повинні вимагати серйозних поступок з боку Києва на користь Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чи закінчить Трамп швидко війну

Під час просування власної кампанії у 2023 році Дональд Трамп запевняв, що "зупинить кровопролиття росіян та українців" впродовж найближчих 24 годин у разі перемоги на президентських виборах у США. Подібна риторика республіканця демонструвалася неодноразово.

Новообраний американський лідер наголошував, що його план залежить від зустрічей з Владіміром Путіним та Володимиром Зеленським. Він також висловлював переконання, що якби президентом США був він, а не Джо Байден, Путін не зважився б на вторгнення у 2022 році.

Втім, з моменту перемоги на виборах 5 листопада Дональд Трамп і досі не оприлюднив деталей своєї обіцяної мирної ініціативи. The Telegraph зауважує, що Росія неодноразово заявляла про готовність до переговорів, але на власних умовах, зокрема з можливістю проведення їх у Словаччині.

Видання називає Братиславу надто залежною від російського газу, що робить її вразливою та прихильною до Москви. Водночас це робить Словаччину небажаним посередником для інших сторін, попри пропозицію Фіцо для проведення переговорів там.

Своєю чергою український лідер, як зазначається, вважає, що повернути окуповані території можна лише дипломатичним шляхом, хоч це і потребує значних зусиль. ЗМІ наголошує, що повномасштабна війна триває вже 35 місяців, і хоча Україна зазнає втрат, її спротив вражає своєю стійкістю.

До вищезгаданих заяв Дональда Трампа з приводу швидкого закінчення війни низка експертів здебільшого ставиться скептично, оскільки ініціатива потребує не тільки рішучості, а й реальних поступок з боку Кремля, що на тлі поточної ситуації виглядає малоймовірним.

Ба більше, The Telegraph вважає, що у разі сприйняття ініціативи республіканця вигідною для Путіна існує ризик послаблення єдності НАТО. Наголошують, що диктатор неодноразово користувався слабкістю міжнародної спільноти, щоб просувати свої агресивні дії.

Тільки божевільний може хотіти, щоб війна в Україні тривала. Але тільки дурень може хотіти, щоб це закінчилося тим, що Америка, а за замовчуванням і решта НАТО, змусить президента Зеленського стати на коліна перед Путіним. Агресія лютого 2022 року та наступних трьох років залишається несправедливою, необґрунтованою та непробачною,

– ідеться у матеріалі.