"Добряче нап'ємося": Рютте розповів, як і де із Зеленським планує відзначити завершення війни

Генсек НАТО Марк Рютте 8 листопада поділився спільними з Володимиром Зеленським планами на час після завершення війни. Посадовці домовилися зустрітися на вершині у швейцарських Альпах та добряче там випити.

Про це очільник Альянсу розповів під час участі в нідерландському ток-шоу Pauw & De Wit. Ведучий програми згадав, що колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг домовлявся з українським лідером піти на риболовлю, та запитав про плани його наступника.

Які плани у Рютте

Так, ми нап'ємося на швейцарських Альпах. Ми сидітимемо на швейцарській горі й добряче нап'ємося. Ось такий у нас план,

– відповів Марк Рютте.

На уточнювальне запитання, чи вони вже це спланували, генсек НАТО відповів ствердно.

Він також висловив захоплення українським президентом і зазначив, що вони підтримують регулярний зв'язок та спілкуються щотижня.

Раніше посадовець зазначав, що перемога будь-якої зі сторін є малоймовірною, а бойові дії закінчаться компромісною мирною угодою.

Також, на його думку, малоймовірно, що Україна відновить контроль над усією своєю територією.