Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "вже цього тижня світ може отримати можливість припинити війну". Більше деталей немає, але таку фразу пов'язують з поїздокою спецпредставників США до України та Росії.

Зараз ми справді перебуваємо у ситуації, коли є можливість до рішучих дій. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що все відбувається на тлі зміни риторики США.

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Що може змінитися найближчим часом?

Вочевидь, у керівника Офісу Президента є інформація, про яку ми не знаємо. Можливо, йому відомо, до яких саме кроків готується американська адміністрація. До того ж вдруге за короткий час до України приїде спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Також очікується, що Москву відвідає Стів Віткофф.

Поки невідомо, якими будуть дії Трампа щодо Росії 8 серпня – це час, до якого президент США планував закінчити війну в Україні. Зараз стає очевидно, що Кремль точно не хоче зупинятися

Отже, є кілька паралельних треків, якими рухається Україна разом із союзниками. США, ймовірно, можуть якось вплинути на позицію Росії. Навіть Віткофф, скоріш за все, приїде не з таким настроєм, як раніше,

– сказав політолог.

Навряд чи він знову слухатиме розповіді Путіна про печенігів. Напевно, ми почуємо ультиматуми або красномовні пояснення, що станеться, якщо Росія не припинить тероризувати Україну.

Яка ще країна має вплив на ситуацію?

Також не варто забувати про інший переговорний трек, який безпосередньо не стосується російсько-української війни, але на неї впливає. Мовиться про перемовини між Китаєм і Сполученими Штатами щодо торгівельної угоди.

Це важливий фактор у війні, а для Росії, напевно, визначальний. Саме від Китаю залежить, чи зможуть окупанти продовжувати свою агресію.

Завершується літній сезон, який для України виявився неспокійним. Восени, як і передбачає багато міжнародних оглядачів, щось має відбутися у питанні російсько-української війни,

– зауважив Максим Джигун.

Звісно, ще зарано говорити про її закінчення чи підписання мирного договору, але, можливо, ми побачимо зменшення інтенсивності обстрілів. Або більший вплив Китаю чи США на Росію. Поки ми спостерігаємо ріст активності дипломатичних зусиль для завершення бойових дій.

До слова, речник Путіна заявив, що російський диктатор нібито готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським. Однак, одразу назвав умову – "підготовча робота на експертному рівні". Вона, за словами Пескова, досі не завершена й "належна відстань не подолана"

В Офісі Президента відреагували на такі слова. Там заявили, що Україна не раз підтверджувала свою готовність говорити на рівні лідерів. Однак, Росія постійно цього уникає. Слова Кремля без жодної конкретики виглядають як затягування часу.