США оголосили про закінчення міжнародної військової місії в Іраку

США оголосили про виведення військ із Іраку. Таким чином закінчилась міжнародна військова місія.

США оголосили про завершення міжнародної військової місії в Іраку. Її розгортали в межах боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

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Місія в Сирії продовжиться

Коаліція оголосила, що її військова місія в Іраку має завершитися протягом наступних 12 місяців, а остаточний дедлайн встановлений на кінець вересня 2025 року.

Має відбутися перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки, спрямованого на зміцнення іракських сил при одночасному продовженні тиску на ІДІЛ.

Водночас військова місія коаліції в Сирії продовжиться до вересня 2026 року.

Уряд Іраку подякував за підтримку і допомогу, яку їм надали для протистояння спільній загрозі забезпечення територіальної поразки ІДІЛ в Іраку.

Перший раунд офіційних переговорів стосовно виведення американських військ провели ще взимку.