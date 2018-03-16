Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців

Вбивство британського шпигуна на території Об’єднаного Королівства призвело до великого міжнародного скандалу. У замовленні та виконанні звинувачується Росія. Навіть більше, говориться про причетність перших політичних осіб, в тому числі президента РФ Путіна.

Як вплине скандал із отруєнням Скрипаля на Україну

Об'єднана коаліція включає в себе і Німеччину, і Францію, і Сполучені Штати.

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А вбивство взагалі розцінюється майже як військовий напад на громадянина Великобританії. Це може призвести до наступних міжнародних санкцій та ізоляції Росії на міжнародній арені. Зрозуміло, що Путін буде торгуватися і намагатися обміняти зняття цих санкцій на щось. Цим "щось" може виявитись посилення обстрілів на Донбасі, або в Сирії. Тому, власне, вся ситуація може мати певний вплив на Україну.

Ситуація навколо Надії Савченко, можливих терактів та заяв Луценко у Верховній Раді

З одного боку, Луценко наразі не має так багато народної довіри, щоб йому повірили без доказів, на слово. Рівень недовіри до нього приблизно такий самий, як і до самої Савченко. Через це населення повністю не сприйняло цю інформацію.

Але загрози від цього не стають менш реальними. А все, що говорить Савченко, не варто сприймати без певного політичного підтексту, а краще прагматично сприймати на пряму. Бо заклики до повалення політичних інституцій – це вже не політична боротьба, а боротьба проти України.

Отже цей тиждень знаменувався послабленням позицій Медведчука, в якого затримали практично двох політичних фігур: і Рубана, і Савченко, з якої знімають політичну недоторканність. Але потрібно пам'ятати найголовніше, що Савченко не є політиком, який створює, або нарощує рейтинги, а радше політик-детонатор, який покликаний створювати хаос, дестабілізувати, працювати на інтереси інших країн.

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Приїзд Федеріки Могеріні до Києва

Її комунікація з певними посадовими особами має скоріше менторське значення. Тому що все-таки Європейський Союз багато в чому допомагає Україні (в тому числі це і свіжа фінансова допомога на мільярд євро). Її приїзд ознаменувався зустріччю із Президентом, керівником Парламенту – Парубієм, та керівником Кабміну – Гройсманом. До речі, останнього вона виділила серед політичних лідерів України.

Але від всіх політиків в Україні вона чекає пришвидшення реформ, більшої динаміки в їх введенні. Також Могеріні наполягає на тому, щоб зробити усе можливе, щоб ці реформи стали невідворотними. Тому що будь-який реванш регіоналів може поставити під сумнів всі чотири роки, які Україна намагалась змінюватись.

Візит Коболєва у Сполучені Штати

Він намагається презентувати проект певної реформи "Нафтогазу", коли він уникатиме соціальних обов’язків, які на нього сьогодні покладені. Зрозуміло, що "Нафтогаз" з точки зору менеджменту, як компанія акціонерне товариство, намагається думати виключно про свої заробітки, дуже часто забуваючи, що головним інвестором є Україна, народ. І те, що "Нафтогаз" і так з прибутком в 27 мільярдів завершив минулий рік, 50 мільярдів на соціалку – це не так вже й багато. Тим більше, що варто ще раз наголосити, його інвестором є український народ. Багато в чому борги якого він закриває.

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Тому уникнення цієї соціальної відповідальності не є великим позитивом для країни в цілому. Можливо, для фінансової статистик та бонусів очільників цієї організації це може бути позитивом, але не для всього населення. Тим не менше це не применшує заслуги попередніх тижнів самого Коболєва та його ефективні менеджерські дії у стокгольмському арбітражі.

"Правки Лозового"

Ситуація, яка багато ким була розцінена як чорна піар-компанія проти самого депутата, адже він повністю заперечив те, що озвучені конкурентами претензії є правдивими. Мова йде конкретно про те, що для захоронення родичів громадянам України потрібне рішення суду. Дана інформація була зманіпульована, перекручена та використана проти самого депутата.

Тиждень був надзвичайно насичений і продемонстрував, що депутати нарешті повернулись зі своїх довгих відпусток і почали працювати. Тим не менше поки що їх якість не така, як активність. Але найголовніше, що наступний тиждень теж сесійний, депутати теж будуть на своїх робочих місцях, намагатимуться демонструвати гарний результат.

Також наступний тиждень буде важливий для України з точки зору закордонних подій, в тому числі це вибори президента Росії Путіна, які відбудуться в неділю, що багато в чому отримає відображення у нашій внутрішній політиці.

Варто звернути увагу на голосування депутатами за антикорупційний суд, призначення повного складу ЦВК та друге читання закону про вибори.

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