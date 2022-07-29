Чи закінчиться російсько-українська війна ядерною: думка експерта

29 липня 2022 , 14:06
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росія регулярно погрожує Україні та світові застосуванням ядерної зброї. Такі загрози можуть лунати аж до кінця війни.

Свою думку щодо того, чи стане ядерна зброя останнім аргументом у цій війні, висловив військовий експерт Олег Жданов. Про це він розповів 24 каналу

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Він, що путін навряд чи наважиться розв'язати ядерну війну. Така ймовірність дуже низька.

Річ у тім, що колективний Захід не дозволить перевести цю війну у ядерну,
– зазначив Жданов.

І додав, що ніхто не захоче в центрі Європи мати ядерну помийку й можливість радіоактивного забруднення будь-якої країни європейського континенту. Тому це питання чітко відстежують. Зокрема, це стосується й зброї масового ураження.

"путіну дали чітко зрозуміти, що завдадуть превентивного удару по центру прийняття рішень, як тільки почнуть розмови про застосування ядерної зброї", – наголосив експерт.

А це означає, що битимуть по самому путіну та його бункеру.

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Чи наважиться путін розв'язати ядерну війну

Американський адмірал Джеймс Ставрідіс зазначив, що очільник кремля продовжує лякати Захід і регулярно маніпулює тим, що може почати ядерну війну.

Утім він вважає, що ймовірність такого розвитку подій незначна. Водночас диктатор може застосувати проти України хімічну зброю.

Залякування кремля ядерною ракетою: останні новини

  • Глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".
  • Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування і бути прийнятою на озброєння. Однак "Сармат" лише у квітні пройшла перший випробувальний пуск, тому сумнівно, що її візьмуть на чергування так швидко.
Автор: Аліна Оліховська