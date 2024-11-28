Казарін пояснив, чому небезпечні розмови про мир у 2025 році

Війна Росії проти України триває майже три роки, і все частіше українські політики говорять про імовірне її заморожування та перемир'я. Такі настрої породжують очікування, через які суспільство починає продукувати запит на мир. Це може вплинули на результат можливих переговорів з Росією.

Про це 24 Каналу сказав журналіст і військовослужбовець Павло Казарін, пояснивши, чому не варто заряджати суспільство на швидке закінчення війни і до чого це може призвести. Також в команді Дональда Трампа формують майбутні сценарії закінчення війни в Україні, серед яких тимчасове її заморожування.

До теми Цей варіант робочий, – дипломат пояснив, як Трамп може примусити Росію до миру

Так буде чесно

Казарін наголосив, що коли виникають розмови про те, що в 2025 році війна має великий шанс закінчитись і що почнуться перемовини, коли починають ходити чутки щодо потенційних виборів – тоді суспільство, яке, можливо, раніше не замислювалось про те, що в 2025 році війна може стати на паузу, починає навпаки жадати цієї паузи.

Тому розмови про мир у 2025 році послаблюють і суспільство, і дипломатію,

– зауважив він.

Якщо ж цих очікувань в суспільстві немає, тоді, припустив Казарін, президент України, який приїздить на потенційні перемовини з російським президентом і чує від нього, що "ви всі повинні здатися і відкрити військові бази Росії під Ужгородом та Львовом", може сказати: "Ні. Нам це не підходить. Ми взагалі не збираємось йти на поступки". Тоді війна продовжується.

Але якщо все суспільство вже налаштоване на закінчення війни, то тоді українська делегація, яка прибуває на будь-які перемовини з росіянами, починає відчувати тиск в спину. Мовляв, ми, напевно, не можемо повернутись з перемовин, відмовившись від будь-яких пропозицій, тому що в суспільстві є очікування і маємо їх враховувати.

Тому інколи не варто заряджати суспільство на швидке закінчення війни, якщо заради цього державі доведеться поступитися багато чим,

– наголосив журналіст.

Потрібно, на його думку, зрозуміти одну просту річ: наша війна здатна закінчитись швидко лише, якщо ми її програємо. Якщо ж ми не хочемо програвати війну, тоді маємо розуміти, що війна швидко не закінчиться.

А якщо заряджати суспільство на швидкий фініш нашої війни, то маємо його попередити, що тоді війна завершиться нашою поразкою. От так буде чесно,

– підкреслив Павло Казарін.

Зазначимо, що підполковник армії США у відставці Джон Нагл вважає, що війна може закінчитися за єдиної умови – якщо Росія втратить волю до боротьби. Тому, на його думку, адміністрація нового президента США та Захід в цілому мають продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І завдяки цим зусиллям можна підірвати волю Росії продовжувати війну.