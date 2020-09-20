Президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів партії "Слуга народу". Політик закликав народних обранців працювати в режимі "24/7" і відповідати за зроблене.

Що сказав Зеленський "Слугам народу"

Зеленський зауважив, що бувають помилки у кандидатах та депутатах, однак зазначив, що "ми живемо не в ідеальному світі". Відповідне звернення президент опублікував у своєму телеграм-каналі.

До речі Я радий, що затримали "слугу народу", він обов'язково сяде, – Зеленський про Юрченка

Прямо й жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє,

– наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що в Україні роками працювало правило: корумпованій меншості закон не писаний, а більшості – злидні, несправедливість, обман. За словами президента, необхідно перезавантажити такі соціальні відносини.

"Давайте змінювати. Не нити, не скаржитися, не ховатися, не жалітися на когось. А саме змінювати. По-справжньому. Без попередніх підрахунків і порівнянь", – зазначив президент.

Крім цього, Зеленський закликав "слуг" показати людям, що депутати готові працювати та боротися для того, аби обнулити старі "сірі еліти" на місцях.

Зауважимо, що звернення Зеленський оприлюднив невдовзі після того, як у парламенті прогримів скандал навколо хабаря нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку.

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