Вночі порятунку не ждіть: у центрі Києва у бомбосховищі вже кілька років працює ресторан

Трагічний інцидент з закритим сховищем поліклініки у Києві дав початок своєрідній ланцюговій реакції. Мешканці столиці розповідають про укриття, в які вони не змогли потрапити. Одне з таких – у ресторані.

На карті у "Київ цифровий" чітко вказано, що на вулиці Чикаленка 45/2 (колишня Пушкінська) є бомбосховище. Реальність же така, що впродовж кількох років там функціонує ресторан PODSHOFFE. А отже, вночі потрапити до сховища люди просто фізично не можуть.

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Біля закладу висить табличка

Журналісти розповіли, що їм надіслали відео місцеві мешканці. Ролик демонструє, що поряд з входом у ресторан висить табличка. На ній чітко видно слово "Укриття" та стрілочку. Вона вказує у напрямку дверей закладу.



"Київ цифровий" свідчить, що тут укриття / Скриншот з застосунку

Втім, вночі потрапити всередину під час повітряної тривоги не вдасться. Автор ролика зауважив, що кілька разів смикав ручку, але йому так ніхто і не відчинив.

Сторінка закладу у соцмережі інстаграм демонструє, що табличка з написом "Укриття" там висить впродовж не одного року. По суті, PODSHOFFE працює у підвалі, який офіційно є бомбосховищем.



Сховище тут існує не перший рік / Фото зі сторінки PODSHOFFE

До повномасштабного вторгнення менеджерка закладу спілкувалася з журналістами. Вона розповіла їм, що у разі небезпеки двері відчиняють усім. Ба більше, переконувала, що людей забезпечать хорошим харчуванням. Можливо, у робочі години все так і є. Але вночі, коли заклад не працює, сховатися в укритті не вдасться.

Мешканці і раніше скаржилися на заклад

Зауважимо, що мешканці давно скаржаться на цей заклад. Вони розповідали, що PODSHOFFE не дотримувався правил карантину. Коли заклади працювали до 22:00, його двері були відчиненими і після.

Цікаво, що заклад перевіряла поліція, вона складала протоколи. Ба більше, справи навіть доходили до суду. Втім, за порушення карантину PODSHOFFE не відповідав жодного разу.

До повномасштабного вторгнення мешканці будинку також скаржилися на гучну музику. Її вмикали вночі, через що люди не могли відпочити. Власне, у закладі регулярно збиралися футбольні фанати, адже він на них і орієнтований. Тож до пізньої ночі вони випивали, кричали, танцювали.

Додамо, що в Києві провели перевірку укриттів. Результати виявилися невтішними. Третина не готова до використання, а до 12% взагалі не змогли дістатися.