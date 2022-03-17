Заклик додати Росію до "чорного списку": до кого звернувся антикорупційний комітет

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики закликав FATF додати Росію до "чорного списку".

Відомо, що антикорупційний комітет звернувся до Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

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Комітет ВРУ закликає їх виключити зі свого складу Росію та додати до чорного списку "Юрисдикцій з високим рівнем ризику".

Що відомо про FATF

Група відстежує та вивчає способи й техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей.

Виконуючи зазначені функції, FATF плідно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, чия діяльність також спрямована на протидію відмиванню "брудних" грошей.

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