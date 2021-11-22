Закликав до заворушень: СБУ спіймала одного з організаторів "референдуму" на Донбасі

Правоохоронці на Донеччині затримали одного з організаторів так званого "референдуму" у 2014 році. Зловмисник закликав голосувати за встановлення влади бойовиків на окупованій території України.

Пресслужба СБУ повідомила, що затриманий підбурював людей до масових заворушень. Їх окупанти хотіли замаскувати під виглядом мітингів і громадських зібрань.

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Окрім того, чоловік закликав місцевих жителів зривати державні прапори.

Свою протиправну діяльність затриманий здійснював разом зі спільниками. Їхні провокаційні дії зафіксували на території Великоновосілківського району.

Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини і тривалий час переховувався від правосуддя в тимчасово окупованій АР Крим,

– мовиться у повідомленні.

Ще у 2017 році затриманому заочно повідомили про підозру.

Згодом українські правоохоронці отримали інформацію, що зловмисник повернувся в особистих справах на підконтрольну українській владі територію регіону.

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