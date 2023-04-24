Просив Путіна від'єднати Захід України: на Закарпатті засудили фейкового "прем'єра"

Колаборант-блогер з початку повномасштабного вторгнення Росії закликав Путіна "дебандеризувати, денацифікувати" та роззброїти Захід України. Для цього він записував ролики на ютубі.

Також він проголосив себе "прем'єр-міністром" фейкової "Республіки Підкарпатська Русь". У вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області мовиться, що чоловік вже мав судимість, пише 24 Канал.

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За що засудили колаборанта

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на території Росії, а саме в Москві, розмістив в мережі публікацію, в якій міститься звернення від імені "русинів" до президента Росії з проханням утворення на території Західної України непередбаченого Конституцією України територіального утворення так званої "Підкарпатської Русі",

– мовиться в рішенні суду.

Також у вироку мовиться, що він оголосив себе "прем'єром" фейкової "республіки".

Окрім того, колаборант є прихильником ідеї "русского мира" та з 2014 року, перебуваючи в Росії, надавав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Також буквально 14 березня він знову записав звернення до Владіміра Путіна, у якому закликав не завершувати "спеціальну військову операцію", тобто війну, в Україні.

Варто зазначити, що на суді колаборанта не було. Також він не надав суду показань чи будь-яких клопотань.

Врешті суд визнав колаборанта винним у:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

державній зраді.

Суд призначив йому покарання у вигляді 20 років тюрми з конфіскацією майна. Варто зазначити, що суд приєднав частково невідбуте покарання у вигляді 12 років тюрми за вироком Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Блогерка з Закарпаття закликала поділити державу

Ще одна блогерка із Закарпаття опублікувала ролик, у якому розповіла, що нічого не отримала від України, крім паспорта. Також вона закликала створити петицію, щоб відокремити Закарпатську область від України.

Що говорила блогерка з Закарпаття: дивіться відео

Судячи з відео, вона працює у Чехії. Дівчина скаржилась, що в Україні не мала можливості заробити на життя.

За так звану блогерку взялась Служба безпеки України. Проти неї відкрили справу. У СБУ заявили, що фігурантка "розганяла" ворожі наративи, в яких ображала почуття українців, вдавалася до зневажливих висловлювань у їхній бік. Детальніше про справу – читайте тут.