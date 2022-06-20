Закликав визнати межі квазіреспублік на Донбасі: Черновецькому оголосили про підозру
20 червня 2022 , 18:42Читать новость на русском
Ексмеру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру через його публікації у мережі. Він закликав визнати квазіутворення на Донбасі.
Висловлювання колишнього мера столиці кваліфікують як заклик до зміни меж, території та державного кордону України. Слідчі аналізували публікацію Черновецького про нібито необхідність визнання квазіутворень, які очолюють проросійські бойовики.