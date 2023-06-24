У Москві, куди прямують вагнерівці, можуть відключити інтернет

У Росії триває заколот Євгенія Пригожина. У Москві оголосили режим контртерористичної операції. У російській столиці можуть відключити інтернет.

Станом на 17:00 повідомляють, що вагнерівці вже зайшли у Московську область. На околицях російської столиці риють окопи. Також там помітили БТРи.

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Роскомнадзор вже повідомив, що у Москві можуть вимкнути інтернет.

Інтернет буде відключено в Москві та Підмосков'ї в разі потреби і за розпорядженням керівництва контртерористичної операції,

– мовиться у повідомленні.

Наразі російські силовики також мають право: