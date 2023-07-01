Лукашенко серйозно підставився перед Путіним: чого йому не пробачить глава Кремля

Після несподіваного завершення "маршу на Москву" верхівка ПВК "Вагнера" опинилася в Білорусі. Лукашенко підважив авторитет Путіна своїми заявами про порятунок Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. Зробивши вигідний для себе крок, самопроголошений президент Білорусі ризикує спровокувати помсту від російського диктатора.

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"Піррова перемога" Лукашенка

На перший погляд, Лукашенко від цього заколоту лише виграв. Але своєю мирною ініціативною Лукашенко серйозно підставився перед Путіним, вважає білоруський політик.

Спочатку пресслужба Путіна заявила, що самопроголошений президент Білорусі зіграв ключову роль у досягненні мирних домовленостей. А вже за тим особисто Путін намагається довести Росії та світу, що заколот зупинили лише завдяки російській армії.

Білоруський диктатор хоче слави

Лукашенко не погодився на применшення своїх заслуг, і під час промови перед своїми генералами надзвичайно детально переказав хід перемовин.

Очевидно, що це було зроблено з метою підкреслити свій успіх. Таким є характер Лукашенка: він завжди прагне, щоб усі досягнення пов’язувалися виключно з ним,

– зазначив Латушко.

Білоруський політик впевнений, що Путін не пробачить Лукашенку такого самохвальства. А для самої Білорусі утримання військових злочинців на своїй території може мати непередбачувані наслідки.

Павло Латушко про те, як Лукашенко підставив Путіна: дивіться відео

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