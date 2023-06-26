Події у Росії дивимось, як шоу, але не відволікаємось: про що має пам'ятати кожен українець

Все, що дестабілізує ситуацію в Росії, це – добре. Але це в короткостроковій перспективі не змінить нічого кардинально для нас.

Активна фаза – загострення всього

Дивимось, як шоу, яке може підняти настрій, але не відволікаємось. В нас купа викликів і купа проблем. Ще не почалась активна фаза наступу, а вже в деяких підрозділах великі втрати дронів. І буде складніше. Кожен куплений мавік зараз на вагу золота.

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А буде ще дорожче. Бо всі збори, що починаються сьогодні, потребують часу для закупки. Те ж саме по аптечках, турнікетах, ПНБ, автівках. Активна фаза – це загострення всього. І це, насамперед, втрати та вихід з ладу техніки. Тому поки є час насичуємо та відновлюємо втрачене в підрозділах. Завтра легше не стане.

Спецслужби намагатимуться дестабілізувати ситуацію в Україні

Просто розуміємо, що наразі нічого з того що впливає на стан фронту станом "на зараз" у Росії не сталося.

І також уважно аналізуємо, що спроби дестабілізувати ситуацію в Україні зараз можливі як ніколи. Основна маса спецслужб Росії працюватимуть зараз інтенсивніше. Принаймні, будуть намагатися створити картинки для світових ЗМІ, щоб показати союзникам, що в нас ще гірше, аніж на болотах.

Дякуємо всім, хто допомагає.