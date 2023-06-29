Обирають між нічиєю та капітуляцією: хто стоїть за Пригожиним у Кремлі

Владні кола Росії умовно розділилися на два табори: "партію жебраків" та "партію капітуляції". Перші заплющують очі на реальність, другі починають усвідомлювати, що вони програли війну.

Про це 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин зіграв роль фронтмена для так званої "партії капітуляції".

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"Пригожин дуже вигідний персонаж для цієї ролі, але сам він не є прихильником жодної ідеології, його цікавлять гроші. Хто ж є у "таборі капітуляції"? Звісно, це генерал Сєргєй Суровікін та ще орієнтовно 20 генералів найвищого рангу, які є почесними членами формування "Вагнер", – каже опозиційний політик.

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На чолі табору прихильників капітуляції – найближчий друг Владіміра Путіна та його гуру Юрій Ковальчук. Саме він колись нав’язав диктатору ідею "світової вийни" проти Заходу.

Люди, які увійшли до умовної "партії капітуляції" – так само негідники. Вони підтримували вторгнення в Україну, але зараз змогли усвідомити, що програли цю війну і не мають ілюзій щодо її наслідків для Росії,

– зауважив Піонтковський.

Він додав, що капітуляцію підтримують також відомий ненависник України Константін Затулін та глава уряду Росії Міхаїл Мішустін.

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Група впливу, яка брала участь в організації подій 24 червня, не мала наміру влаштовувати криваві бої у Москві. Навпаки, вони хотіли уникнути кровопролиття, щоб виглядати в очах Заходу як серйозні партнери.

"У планах прихильників капітуляції Росії не було заходити у кремлівські кабінети по трупах охоронців Путіна. Невдовзі вони зайдуть туди абсолютно легітимно – за наказом виконувача обов’язків президента Мішустіна", – переконаний політичний експерт.

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