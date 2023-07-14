Путін уже прибрав 28 високопоставлених офіцерів: розвідка про "чистки" після заколоту Пригожина

Наприкінці червня Пригожин здійснив збройний заколот у Росії. Він був провальним, а також став причиною того, що всередині країни "полетіли голови".

Про це розповіли в естонській розвідці. Відповідну заяву під час брифінгу 14 липня зробив глава відомства Марко Гросберг.

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У Росії почалися "чистки"

Провальний збройний заколот Пригожина спричинив не лише добрячий переполох всередині Росії. Це також наштовхнуло Путіна на необхідність провести так звані "чистки". Відомо, що просіяли ряди у міністерстві оборони, головному розвідувальному управлінні та самій армії.

Гросберг зауважив, що затримали 13 високопоставлених офіцерів. Також звільнили близько 15. Останні підозрюються у причетності до збройного заколоту Пригожина.

Також звернули увагу на генерала Сєргєя Суровікіна. Останній "зник безвісти". За даними журналістів, його утримують та допитують у Москві. Тим часом заступник міністра оборони Росії з тилового забезпечення, а також генерал російської розвідки також затримані.

Це не дивно, це було очікувано. Ймовірно, Путін підготував свій список, і зараз усувають тих, кого вже не можна вважати надійними,

– припустив Гросберг.

За його словами, частина найманців ПВК "Вагнера" все ще перебуває на Луганщині. Правда, вони не воюють. Крім того, фіксують рух вагнерівців до Білорусі. Полковник зауважив, що Воронезькою областю курсували колони автобусів. У цих транспортних засобів білоруські номери.

Зауважимо, що Путін уперше публічно розповів про свою буцімто зустріч з заколотниками. Нагадаємо, що вона, якщо вірити Пєскову, відбулася 29 червня.

ПВК "Вагнера", за словами Путіна, не існує

За словами бункерного діда, на зустрічі буцімто було 35 осіб. Під час неї він не лише "дав оцінку" діям найманців на війні проти України. Він також звернув увагу на їхню активність під час заколоту. Водночас він видав заяву з розряду "сам дурень".

Ну, так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК. Група є, але юридично не існує,

– зазначив Путін.

За його словами, "це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією". Він вирішив щось пояснити. Мовляв, це непросте питання мають обговорити ще й у держдумі.